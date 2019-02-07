Четверг, 7 Февраля 2019 года
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Глава делегации талибов*: мы не признаем конституцию Афганистана легитимной

Политика

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ Аббас Станакзай также считает, что нынешняя конституция Афганистана является препятствием для установления мира в стране

Кабул, 7 февраля 2019, 09:39 — REGNUM  В ходе своего выступления на Московском формате по Афганистану глава делегации движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Аббас Станакзай заявил, что группировка не считает действующую конституцию Афганистана легитимной.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», Аббас Станакзай также заявил, что движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) рассматривает конституцию Афганистана как главное препятствие на пути к миру в стране.

Глава делегации талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что нынешняя конституция была навязана афганскому народу Кабульским правительством.

Аббас Станакзай считает, что конституция должна быть одобрена афганскими религиозными деятелями — только в этом случае она будет отвечать интересам народа.

Глава делегации движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также заверил, что, когда войска США покинут Афганистан, группировка не будет пытаться монополизировать власть в стране.

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Зарубежная хроника
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