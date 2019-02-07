Четверг, 7 Февраля 2019 года
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Глава «Исламского общества Афганистана»: талибы* — главная сторона в войне

Политика

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ Атта Нур также предположил, что формирование временного правительства может обеспечить прочный мир в стране

Глава «Исламского общества Афганистана»: талибы* — главная сторона в войне
Иллюстрация: Alwaght.com
Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Кабул, 7 февраля 2019, 09:57 — REGNUM  Лидер партии «Исламское общество Афганистана» Атта Мохаммад Нур заявил, что движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является главной стороной в продолжительном конфликте в Афганистане, и призвал группировку добиваться своих целей посредством демократии и внутриафгаснкого диалога.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», Атта Мохаммад Нур сделал это заявление в ходе своего выступления на Московском формате по Афганистану.

Афганский политик сказал, что мир является приоритетом для всего народа, но также необходимо сохранить политические и социальные достижения государства. Необходимо совместить эти две составляющие.

Атта Мохаммад Нур предположил, что одним из способов добиться этого, который также отвечает интересам движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является формирование временного правительства, что уже было сделано по итогам конференции в Бонне в 2001 году. Политик считает, что это будет верным шагом на пути к долгому миру в стране.

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Зарубежная хроника
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