Министры обороны Индонезии и России провели двустороннюю встречу в Москве

Москва, , 09:41 — REGNUM Министр обороны Индонезии Рямизард Рякуду совершил государственный визит в Москву 6 февраля, чтобы встретиться с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу в целях укрепления дипломатических отношений между двумя странами, сообщает Antaranews.

В ходе двусторонней встречи в здании Министерства обороны Российской Федерации в Москве Рямизард Рякуду положительно оценил сотрудничество между странами в области обороны.

Рямизард Рякуду отметил, что Российская Федерация является дипломатическим партнером Индонезии в различных сферах, как в закупке военной техники, повышении возможностей индонезийских военнослужащих, так и в поддержке усилий Индонезии по содействию поддержания миропорядка.

В соответствии с концепцией оборонной дипломатии, осуществляемой министерством обороны Индонезии, Рямизард Рякуду считает, что «Индонезия и Россия имеют большое влияние и возможность играть роль в поддержании стабильности в региональной безопасности».

По его словам, государственный визит в Россию демонстрирует приверженность Индонезии укреплению дружбы и связи со всеми странами.

«Россия является одной из четырех осей оборонной дипломатии Индонезии, помимо США, Китая и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии», — заявил он.

В качестве основы для укрепления стратегического партнерства двух стран, министр обороны Индонезии заявил, что ищет форму расширения сотрудничества между государствами в различных областях, таких как обмен информацией, совместные учения, взаимные визиты между официальными лицами и расширение между странами.

По этому случаю министр обороны Российской Федерации пригласил Индонезию принять участие в нескольких мероприятиях, включая Международную конференцию по безопасности, Армейский форум, Армейские игры и Военно-морской парад.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Российской Федерации в Индонезии Людмила Воробьева заявила, что отношения между Россией и Индонезией будут и дальше расширяться, причем не только дипломатические, но и экономические.

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