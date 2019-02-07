В СБУ отвергли обвинения в незаконной слежке за кандидатами в президенты

Киев, , 09:40 — REGNUM СБУ не ведёт слежку за кандидатами в президенты Украины, заявила официальный представитель ведомства Елена Гитлянская 6 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.

«Служба безопасности Украины с ответственностью заявляет, что никаких действий, оперативно-розыскного или процессуального характера, которые бы ограничивали права и свободы лиц, зарегистрированных кандидатами в президенты, не осуществляла», — рассказала Гитлянская.

В свою очередь руководитель СБУ Василий Грицак заявил, что спецслужба готова рассмотреть любую информацию, касающуюся о возможных правонарушениях в отношении кандидатов в президенты, однако они должны сами подать соответствующие материалы, а не делать громкие заявления.

Напомним, 6 февраля во время заседания Верховной рады Украины депутат Виктор Чумак продемонстрировал прослушивающие устройства, которые были якобы обнаружены в штабе кандидата в президенты Анатолия Гриценко. Депутат заявил, что подобного рода устройства могла установить только СБУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Верховной рады Андрей Парубий пригрозил отключать микрофоны депутатам, которые будут заниматься предвыборной агитацией в стенах парламента.

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