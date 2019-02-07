Глава Афганистана Гани: переговорщики в Москве не имеют полномочий

Кабул, , 14:34 — REGNUM В ходе интервью афганскому телевидению президент Исламской Республики Афганистан Ашраф Гани заявил, что афганские политики, принимающие участие в переговорах в Москве, не имеют специальных полномочий и не выступают от имени государства. Об этом сообщает афганское новостное издания «Tolo News».

Как отмечает издание, президент Афганистана считает, что без одобрения со стороны афганских органов власти результаты переговоры будут представлены лишь на бумаге. Ашраф Гани добавил, что заключение любого соглашения о мире требует широкого национального консенсуса по этому вопросу.

Президент Гани также отметил, что решение движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прекратить все связи с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является важным шагом на пути к миру в стране.

Ашраф Гани также заверил, что выборы президента Афганистана пройдут в установленный срок, 20 июля 2019 года.