Четверг, 7 Февраля 2019 года
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Япония и США обсудят повестку американо-северокорейского саммита

Политика

Саммит пройдет с 27 по 28 февраля во Вьетнаме

Токио, 7 февраля 2019, 09:55 — REGNUM  6 февраля премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о намерении обсудить по телефону с президентом США Дональдом Трапом грядущий саммит США-КНДР, который пройдет 27−28 февраля во Вьетнаме. Премьер планирует обговорить денуклеаризацию Северной Кореи, а также попросить американского президента поднять вопрос похищенных в 1970-е-1980-е северокорейскими спецслужбами японских граждан.

По сообщению японской новостной газеты «Токио Симбун», министр иностранных дел Японии Таро Коно также сообщил о готовящейся встрече с госсекретарем США Майком Помпео для обсуждения северокорейского вопроса.

Глава МИД Японии и японский премьер-министр сходятся во мнении, что американо-северокорейский саммит — последняя надежда для Японии найти пути взаимодействия с КНДР для решения двусторонних проблем. Лидеры КНДР, в свою очередь, на все попытки Японии организовать встречи на высшем и правительственном уровне отвечают отказом.

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Зарубежная хроника
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