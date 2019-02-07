Япония и США обсудят повестку американо-северокорейского саммита

Токио, , 09:55 — REGNUM 6 февраля премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о намерении обсудить по телефону с президентом США Дональдом Трапом грядущий саммит США-КНДР, который пройдет 27−28 февраля во Вьетнаме. Премьер планирует обговорить денуклеаризацию Северной Кореи, а также попросить американского президента поднять вопрос похищенных в 1970-е-1980-е северокорейскими спецслужбами японских граждан.

По сообщению японской новостной газеты «Токио Симбун», министр иностранных дел Японии Таро Коно также сообщил о готовящейся встрече с госсекретарем США Майком Помпео для обсуждения северокорейского вопроса.

Глава МИД Японии и японский премьер-министр сходятся во мнении, что американо-северокорейский саммит — последняя надежда для Японии найти пути взаимодействия с КНДР для решения двусторонних проблем. Лидеры КНДР, в свою очередь, на все попытки Японии организовать встречи на высшем и правительственном уровне отвечают отказом.