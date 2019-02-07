Израиль: сирийские С-300 приведены в боевую готовность

Иерусалим, , 09:40 — REGNUM Израильская компания ImageSat International (ISI) опубликовала снимки со спутника, на которых видны приведенные в боевую готовность сирийские С-300. По сообщениям израильского информационного агентства Ynet, впервые с момента установки Сирией комплекса удалось заснять батареи в вертикальном положении.

Комплекс С-300 развернут около сирийского города Масьяф. Батареи были поставлены в Сирию Россией в октябре 2018, однако ранее комплекс не был приведен в режим готовности.

На опубликованном ISI снимке можно увидеть три из четырех батарей комплекса, находящихся в вертикальном положении. В компании заявили, что четвертая батарея также может быть замечена на фотографии, однако она накрыта камуфляжной сетью.