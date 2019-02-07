Четверг, 7 Февраля 2019 года
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Израиль: сирийские С-300 приведены в боевую готовность

Политика

Спутник впервые заснял батареи в вертикальном положении

Израиль: сирийские С-300 приведены в боевую готовность
Иллюстрация: Mil.ru
Зенитный ракетный комплекс С-300

Иерусалим, 7 февраля 2019, 09:40 — REGNUM  Израильская компания ImageSat International (ISI) опубликовала снимки со спутника, на которых видны приведенные в боевую готовность сирийские С-300. По сообщениям израильского информационного агентства Ynet, впервые с момента установки Сирией комплекса удалось заснять батареи в вертикальном положении.

Комплекс С-300 развернут около сирийского города Масьяф. Батареи были поставлены в Сирию Россией в октябре 2018, однако ранее комплекс не был приведен в режим готовности.

На опубликованном ISI снимке можно увидеть три из четырех батарей комплекса, находящихся в вертикальном положении. В компании заявили, что четвертая батарея также может быть замечена на фотографии, однако она накрыта камуфляжной сетью.

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Зарубежная хроника
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