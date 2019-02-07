Арабские Эмираты официально признали еврейскую общину

Абу-Даби, , 09:47 — REGNUM Власти ОАЭ заявили об официальном признании Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) ранее «подпольной» еврейской общины страны. По сообщениям израильского информационного агентства Ynet, прорыв в мусульманско-еврейском диалоге был достигнут при посредничестве американского раввина Марка Шнайера.

Официальная декларация о признании еврейской общины была подписана министром по делам терпимости ОАЭ шейхом Нахайяном. Кроме того, в скоро времени в ОАЭ появится синагога и кошерный ресторан.

Шнайер подчеркнул, что признание ОАЭ еврейской общины является достижением для всех еврейских общин Персидского залива.

Отмечается, что за последние несколько лет диалог между странами Персидского залива, Израилем и еврейскими общинами вышел на новый уровень. Прорыв в отношениях обуславливает появление совместных проектов и развитие сотрудничества в различных сферах.