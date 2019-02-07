Четверг, 7 Февраля 2019 года
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Глава Косово Тачи рассказал в США о ходе переговоров с Сербией

Политика

Тачи по-прежнему поддерживает коррекцию границы между Сербией и Косово

Приштина, 7 февраля 2019, 09:53 — REGNUM  Президент Косово Хашим Тачи принял участие в дискуссии в Совете по международным отношениям в Вашингтоне. Выступление Тачи было посвящено трудностям подготовки к подписанию окончательного соглашения о мире между Косово и Сербией.

«Процесс достижения соглашения между Косово и Сербией нелегок, однако это единственный способ избежать возвращения к трениям и конфликтам», — заявил Тачи.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Тачи подчеркнул, что основной целью соглашения для Косово является признание Сербией независимости Косово и вступление Косово в ООН.

В качестве благоприятного обстоятельства Тачи указал, что Сербия в этот раз, кажется, действительно заинтересована в заключении соглашения, в то время как Россия заявила о своей готовности принять любое соглашение, к которому придут Сербия и Косово.

При этом Тачи подчеркнул, что поддержка Штатов является жизненно необходимой для Косово:

«Всегда, когда Косово держалось рядом с США, оно выходило победителем. Даже то, что поначалу казалось тяжким компромиссом, позднее оказывалось наилучшим стратегическим решениям».

На вопросы о возможности коррекции границ между Косово и Сербией Тачи заявил, что демаркация границы должна стать частью соглашения, однако принадлежность Косово таких стратегических объектов, как озеро Уйман, всей Митровицы и Трепча, не будет выноситься на обсуждение.

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Зарубежная хроника
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