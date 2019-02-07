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Глава Сената Казахстана рассказал о «новом образе казахской нации»

Политика

Глава Сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал об основах патриотизма

Астана, 7 февраля 2019, 09:20 — REGNUM  Подлинный патриотизм молодых людей в Казахстане должен базироваться на глубоких знаниях, заявил глава Сената парламента республики Касым-Жомарт Токаев на круглом столе по молодежной политике, сообщает 7 февраля издание Zakon.kz.

По мнению сенатора, в будущем произойдет резкая поляризация международного сообщества. Часть стран уйдут вперед, а остальные страны займут роль потребителей научной мысли, отметил Токаев.

Сенатор считает, что Казахстан должен явить миру «новый образ казахской нации». Основными качествами такой нации должны стать прагматизм, трудоспособность, выносливость, мобильность и инновационность.

Как сообщало ИА REGNUM, 2019 год в Казахстане объявлен Годом молодежи. Во всех регионах республики организуются мероприятия, направленные на поддержку молодежи. В частности, по всей стране стали открываться центры обслуживания молодежи.

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Политическая жизнь Казахстана
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