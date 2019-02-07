Президент Албании выступил с докладом в комитете сената США по обороне

Тирана, , 09:37 — REGNUM Президент Албании Илир Мета, а также бывший премьер-министр Пандели Майко,министр иностранных дел Косово Бехджет Пацоли, представитель оппозиции Фатмир Медиу приняли участие в заседании Комитета Сената США по обороне.

Мета выступил с докладом, посвященном актуальным вызовам для Юго-Восточной Европы и борьбе с «деструктивным поведением» России в регионе.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», Мета заявил, что ситуация представляет возможности для укрепления сотрудничества между Албанией и США.

Напомним, одновременно с визитом с США прибыли министр иностранных дел Македонии Никола Димитров и президент Косово Хашим Тачи.