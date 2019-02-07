Отношения между Россией и Индонезией будут расти — посол РФ

Джакарта, , 09:00 — REGNUM Посол Российской Федерации в Индонезии Людмила Воробьева с оптимизмом смотрит на развитие экономических отношений между Россией и Индонезией, которые, по ее мнению, будут продолжать расти, сообщает Antaranews.

«Отношения между двумя странами, на мой взгляд, будут и дальше расширяться, причем не только дипломатические, но и экономические. И я надеюсь, что торговые связи между нашими странами будут улучшаться», — заявила Людмила Воробьева.

По ее словам, торговые отношения между Индонезией и Россией развиваются. Посол отметила, что в прошлом году стоимость экспорта «потребительских товаров» из Индонезии в Россию была выше, чем из России в Индонезию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Российской Федерации в Индонезии Людмила Воробьевавысоко оценила рост индонезийской экономики в 5,17% в 2018 году.

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