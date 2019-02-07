Статистика ФРГ: беженцы из Турции — самые образованные и квалифицированные

Берлин, , 08:38 — REGNUM В Германии уровень образования беженцев из Турции значительно превосходит квалификацию беженцев из других стран. Об этом пишет немецкая газета Die Welt 7 февраля.

Согласно статистике, собранной Федеральным ведомством по делам миграции и беженцев (Bamf), почти половина просителей убежища из Турции, обратившихся в миграционную службу в 2018 году, имеет высшее образование — 48%. 21% имеет среднее образование, а 17% окончили гимназии (в Германии окончание гимназии дает право поступления в университет — прим. ИА REGNUM ).

Среди беженцев из других стран университетское образование имеют лишь 17%, а 11% вовсе не владеют грамотой.

Как считают эксперты, не исключено, что турецкие просители убежища завышают свою квалификацию, ошибочно полагая, что это повысит их шансы в Германии. Тем не менее после попытки государственного переворота в Турции в июле 2016 года в Германию бежали 316 обладателей дипломатических паспортов и госслужащие.

Число просителей убежища из Турции в 2018 году вновь возросло. По данным Bamf, за год в миграционную службу поступило 10 655 заявлений о предоставлении убежища от граждан Турции.

Читайте также: Число иностранцев в тюрьмах ФРГ достигло рекорда — СМИ

Читайте ранее в этом сюжете: Zeit-Online рассказала, откуда у каждого беженца в ФРГ есть смартфон