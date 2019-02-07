Ни опросник, ни дебаты не решат проблемы во Франции — Марин Ле Пен

Париж, , 08:26 — REGNUM Во время встречи в Елисейском дворце глава французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен посоветовала главе государства Эммануэлю Макрону распустить Национальную ассамблею и организовать полностью пропорциональные выборы в законодательные органы для выхода из кризиса, сообщает Le Figaro.

«Я высказала свою позицию: ни один опросник с множеством ответов или национальные дебаты не решат проблемы», — заявила Марин Ле Пен.

Глава французской партии также пояснила, что достаточно продолжительная беседа с президентом была посвящена «ситуации в стране, политическому и социальному кризису».

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон продолжит обмениваться мнениями с лидерами французских групп и политических партий, представленных в Ассамблее, Сенате и Европейском парламенте. В ближайшее время запланирована встреча с Дэвидом Корманом от партии «Европа Экология Зеленые» и Жан-Люком Меланшоном от партии «Неподчинившаяся Франция».