Четверг, 7 Февраля 2019 года
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Ни опросник, ни дебаты не решат проблемы во Франции — Марин Ле Пен

Политика

Глава французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен встретилась с президентом Франции

Париж, 7 февраля 2019, 08:26 — REGNUM  Во время встречи в Елисейском дворце глава французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен посоветовала главе государства Эммануэлю Макрону распустить Национальную ассамблею и организовать полностью пропорциональные выборы в законодательные органы для выхода из кризиса, сообщает Le Figaro.

«Я высказала свою позицию: ни один опросник с множеством ответов или национальные дебаты не решат проблемы», — заявила Марин Ле Пен.

Глава французской партии также пояснила, что достаточно продолжительная беседа с президентом была посвящена «ситуации в стране, политическому и социальному кризису».

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон продолжит обмениваться мнениями с лидерами французских групп и политических партий, представленных в Ассамблее, Сенате и Европейском парламенте. В ближайшее время запланирована встреча с Дэвидом Корманом от партии «Европа Экология Зеленые» и Жан-Люком Меланшоном от партии «Неподчинившаяся Франция».

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Политическая жизнь Франции
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