Четверг, 7 Февраля 2019 года
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Глава МИД Украины провёл «ряд хороших встреч» в США

Политика

Украинский министр ездил в США на конференцию, посвящённую войне в Сирии

Вашингтон, 7 февраля 2019, 08:13 — REGNUM  Министр иностранных дел Украины Павел Климкин провёл несколько встреч с американскими чиновниками в Вашингтоне, заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер 7 февраля на своей странице в социальной сети Twitter.

Климкин встретился с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, а также заместителем госсекретаря США Джоном Салливаном.

«Павел Климкин имел ряд хороших встреч в Вашингтоне… Мы работаем вместе, чтобы укрепить сопротивляемость Украины… Пришло время мира для Украины», — прокомментировал Волкер.

Напомним, Павел Климкин посетил Вашингтон для участия в конференции международной коалиции против террористической группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Украины обсудил с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном «вмешательство России» в украинские выборы, а также вопросы региональной безопасности.

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Украина и США: американское вмешательство в дела Украины
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