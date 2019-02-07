Власти Кузбасса отменили прямые выборы глав Кемерова и Новокузнецка

Кемерово, , 08:09 — REGNUM Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв подписал региональный закон об отмене выборов глав в Кемерове и Новокузнецке, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Согласно подписанному документу, пункты 4 и 5 статьи 2 закона Кемеровской области от 13 ноября 2014 года «Об отдельных вопросах организации и деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований», признаны утратившими силу. Именно они определяли избрание глав этих городов на всеобщих и прямых выборах.

«Порядок избрания глав муниципальных образований, установленный статьей 2 закона Кемеровской области «Об отдельных вопросах организации и деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований» (в редакции настоящего закона), применяется после истечения срока полномочий глав муниципальных образований, избранных до дня вступления в силу настоящего закона», — говорится в документе.

Полномочия главы Кемерова Ильи Середюка заканчиваются в сентябре 2021 года, мэра Новокузнецка Сергея Кузнецова — в сентябре 2023 года. Это те два города, где до принятия настоящих поправок сохранились прямые выборы глав. Когда в 2015 году в Кемеровской области начали отменять выборы градоначальников, то власти объясняли этот процесс экономией бюджетных средств.

Отметим, что поправки в закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кемеровской области» приняты на последней сессии Совета народных депутатов региона 23 января.