Четверг, 7 Февраля 2019 года
08:14:39 МСК

МИД ФРГ: С радостью ждем Македонию в НАТО!

Политика

Внешнеполитическое ведомство Германии прокомментировало соглашение членов НАТО о вступлении Македонии в Североатлантический альянс

Берлин, 7 февраля 2019, 08:07 — REGNUM  6 февраля представители 29 стран НАТО подписали соглашение о вступлении Македонии в военный альянс. Министерство иностранных дел Германии поделилось своей радостью о расширении НАТО на своей официальной странице в Twitter.

«Будущая Северная Македония на пути в НАТО. Протокол о присоединении подписан, государства-члены могут начать ратификацию. Благодаря соглашению в споре о переименовании между Скопье и Афинами мы с радостью ждем нашего нового партнера по НАТО!» — написало германское ведомство.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вступлению Македонии в НАТО препятствовали многолетние претензии Греции. Афины блокировали вступление соседей в альянс, поскольку их не устраивало название государства «Республика Македония»: исторически область Македония распространяется также на часть Греции и Болгарии.

Читайте также: Димитров: НАТО принесет Македонии «мир и стабильность»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
НАТО: планы, развитие, проблемы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить