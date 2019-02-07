МИД ФРГ: С радостью ждем Македонию в НАТО!

Берлин, , 08:07 — REGNUM 6 февраля представители 29 стран НАТО подписали соглашение о вступлении Македонии в военный альянс. Министерство иностранных дел Германии поделилось своей радостью о расширении НАТО на своей официальной странице в Twitter.

«Будущая Северная Македония на пути в НАТО. Протокол о присоединении подписан, государства-члены могут начать ратификацию. Благодаря соглашению в споре о переименовании между Скопье и Афинами мы с радостью ждем нашего нового партнера по НАТО!» — написало германское ведомство.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вступлению Македонии в НАТО препятствовали многолетние претензии Греции. Афины блокировали вступление соседей в альянс, поскольку их не устраивало название государства «Республика Македония»: исторически область Македония распространяется также на часть Греции и Болгарии.

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