МИД Франции назвал «неприемлемой» встречу Ди Майо с «желтыми жилетами»

Париж, , 07:59 — REGNUM МИД Франции заявил, что встреча вице-премьера Италии Луиджи Ди Майо с представителями движения «желтые жилеты» во Франции, является «новой провокацией», которая «неприемлема», сообщает Le Figaro.

Ранее Луиджи Ди Майо объявил в социальных сетях о встрече в Париже с представителями «желтых жилетов».

«Эта новая провокация неприемлема между соседними странами и партнерами по Европейскому союзу», — заявил представитель французского МИД на фоне периодической напряженности между Римом и Парижем.

Напомним, движение «желтые жилеты» во Франции, впервые выступившее в ноябре 2018 года, протестуют против низких зарплат, налогов и покупательной способности. Акции протеста «желтых жилетов» проходят в субботу в течение последних двенадцати недель.