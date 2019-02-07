Четверг, 7 Февраля 2019 года
07:41:50 МСК

В Бурятии назначен врио первого зампреда правительства

Политика

Эту должность получил Игорь Зураев

В Бурятии назначен врио первого зампреда правительства
Иллюстрация: Egov-buryatia.ru
Игорь Зураев

Улан-Удэ, 7 февраля 2019, 07:33 — REGNUM  Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал распоряжение о назначении временно исполняющим обязанности первого заместителя председателя республиканского правительства Игоря Зураева, зампреда по экономическому развитию. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 7 февраля, в правительстве региона.

Кроме того, к своим обязанностям приступает Олег Екимовский, назначенный на должность советника главы на срок полномочий высшего должностного лица региона. Ранее он занимал пост первого заместителя руководителя администрации города Улан-Удэ.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 6 февраля 2019 года стало известно, что Игорь Шутенков, который являлся первым заместителем председателя правительства Бурятии, переходит на работу в администрацию Улан-Удэ.

Читайте ранее в этом сюжете: Первый зампред правительства Бурятии уходит в отставку

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отставки и назначения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить