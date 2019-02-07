В Бурятии назначен врио первого зампреда правительства

Улан-Удэ, , 07:33 — REGNUM Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал распоряжение о назначении временно исполняющим обязанности первого заместителя председателя республиканского правительства Игоря Зураева, зампреда по экономическому развитию. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 7 февраля, в правительстве региона.

Кроме того, к своим обязанностям приступает Олег Екимовский, назначенный на должность советника главы на срок полномочий высшего должностного лица региона. Ранее он занимал пост первого заместителя руководителя администрации города Улан-Удэ.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 6 февраля 2019 года стало известно, что Игорь Шутенков, который являлся первым заместителем председателя правительства Бурятии, переходит на работу в администрацию Улан-Удэ.

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