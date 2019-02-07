В США приняли молчание Кремля за «сомнение» в поддержке Мадуро

Вашингтон, , 07:30 — REGNUM Москва хоть и пообещала полную поддержку режиму действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро, в последнее время начинает проявлять признаки сомнения в его способности противостоять вызову оппозиции. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на несколько источников, близких Кремлю.

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Так, Россия всё больше признаёт, что катастрофическое состояние экономики Венесуэлы неумолимо истощает оставшуюся на сегодня общественную поддержку Мадуро. В то же время нежелание армии расправляться с собственными гражданами ограничивает его способность использовать силу, чтобы подавить протесты, заявил источник, пожелавший остаться неназванным.

При этом первый заместитель председателя комитета по международным делам в Совете Федерации Владимир Джабаров уверен, что в ситуации «обострения экономического кризиса настроения в обществе могут быстро обернуться против Мадуро».

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«К сожалению, время не на стороне Мадуро», — заявил Джабаров.

По мнению издания, Москва осознаёт отсутствие у нее достаточного количества рычагов, чтобы спасти Мадуро, бедствие которого слишком глубоко. Также, пишет Вloomberg, Россия находится слишком далеко от Венесуэлы, чтобы развернуть значительные военные силы для поддержки официального Каракаса.

Кроме того, отмечается, что президент России Владимир Путин до сих пор не выступил публично с заявлением в поддержку Мадуро.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января на фоне массовых протестов против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро спикер парламента страны и лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным главой государства. В качестве законного руководителя Боливарианской Республики его сразу же признали США и ряд стран Евросоюза. Россия признавать самопровозглашенного президента отказалась, поддержав Мадуро.

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