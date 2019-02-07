НПО призвали представителя ООН осветить нарушения прав мигрантов во Франции

Париж, , 07:31 — REGNUM Тридцать четыре французских и британских ассоциаций обратились к специальному докладчику ООН по вопросу о достаточном жилище Лейлани Фарху, чтобы попросить ее обратить внимание на тревожное положение мигрантов в Кале и Гранд-Сент на севере Франции, сообщает Le Figaro.

«Ситуация ухудшается, и сотни людей все еще спят на улицах, в Кале, Гранд-Сент, Шербур — населенных пунктах, расположенных на побережье», — говорится в совместном заявлении неправительственных организаций (НПО).

Эти ассоциации, в том числе Лига за права человека, осуждают «политику систематического выселения людей, сосланных на франко-британскую границу».

Согласно отчету, опубликованному в декабре 208 года правозащитником Жаком Тубоном, осуждающим «ухудшение» состояния здоровья и социального положения людей, мигранты живут в лагерях во Франции в течение трех лет.

Ассоциации призвали ООН осветить нарушения основных прав мигрантов, попросив докладчика Лейлани Фарху «выехать на место, главным образом в Кале и Гранд-Синт, чтобы увидеть последствия многолетней политики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в префектуре Па-де-Кале во Франции объявили о строительстве стены вокруг автозаправочной станции Total, чтобы предотвратить нелегальный поток мигрантов, направляющихся в Великобританию. По данным префектуры, в настоящее время в Кале и его окрестностях проживает до 400 мигрантов.

Подробности: Во французском Кале возведут бетонную стену против мигрантов