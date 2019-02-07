Эксперт рассказал, как вернуть США к соблюдению ДРСМД

Москва, , 07:23 — REGNUM Руководство США, если почувствуют прямую угрозу удара по своей территории, может вернуться к обсуждению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщил глава Академии геополитических проблем, генерал-полковник Леонид Ивашов в статье для «Военно-промышленного курьера».

По его словам, Москва, размещая ракеты на территории Чукотки, может дать понять Вашингтону, что способна нанести серьезный ущерб США. Он напомнил, что расстояние от Чукотки до американской границы составляет всего 80 км.

Ивашов добавил, что вернуть Вашингтон за стол переговоров мог бы военный союз России и Китая, которые могли бы «объединить усилия» для противодействия глобальной системе противоракетной обороны (ПРО) США.

«Комплексный подход, вполне возможно, подвигнет американцев как-то изменить свою политику», — сказал эксперт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о приостановке США действия ДРСМД заявил 1 февраля 2019 г. глава Белого дома Дональд Трамп. Позже американский лидер заявил, что Вашингтон может заключить с Москвой новый договор по ракетам.

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