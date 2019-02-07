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Германия выделит €5 млн на гуманитурную помощь Венесуэле

Политика

Глава МИД Германии обсудил ситуацию в Венесуэле с Джоном Болтоном и созвонился с самопровозглашенным президентом Гуайдо

Вашингтон, 7 февраля 2019, 07:25 — REGNUM  Германия и США договорились о выделении €5 млн для оказания гуманитарной помощи жителям Венесуэлы. Об этом сообщается на официальной странице министерства иностранных дел ФРГ в Twitter.

6 февраля в Вашингтоне состоялась встреча советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом. Главной темой беседы стала ситуация в Венесуэле. Стороны договорились продолжать оказывать давление на правительство Николаса Мадуро и оказывать поддержку признанному ими «временному президенту» Венесуэлы Хуану Гуайдо, лидеру оппозиции.

«Германия и США объединяются, чтобы помочь людям в Венесуэле. Германия готова выделить дополнительные €5 млн для гуманитарной помощи. Министр иностранных дел Хайко Маас и советник Джон Болтон обсудили сегодня, каким образом помощь может быть доставлена населению», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Хайко Маас рассказал в своем микроблоге, что созвонился с Гуайдо по телефону.

Как сообщало ИА REGNUM, Хайко Маас прибыл 6 февраля в Вашингтон для участия во встрече представителей стран американской антитеррористической коалиции, воюющей в Сирии.

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Политический кризис в Венесуэле
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