Помпео заявил о наличии ячеек «Хезболлы» в Венесуэле

Вашингтон, , 05:56 — REGNUM В Венесуэле активно действуют ячейки ливанского движения «Хезболла», заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу Fox Business.

«Многие не понимают, что там (в Венесуэле — прим. ИА REGNUM ) уже действуют ячейки «Хезболлы». Иран также оказывает воздействие на венесуэльский народ», — заявил он.

Также в своем интервью Помпео призвал страны, соседствующие с Венесуэлой, оказывать помощь протестующим и поддержать оппозиционера Хуана Гуайдо.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля США призвали правительство Ливана прекратить финансирование движения «Хезболла».

После того как трое представителей этого движения получили портфели министров в правительстве Ливана, официальный представитель госдепа Соединенных Штатов Роберт Палладио призвал ливанское правительство проконтролировать, не пойдут ли ресурсы министерств на финансирование «Хезболлы».

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