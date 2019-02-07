Трутнев не поддерживает планы строительства моста через реку Лена в Якутии

Якутск, , 05:22 — REGNUM Вложение бюджетных средств в строительство моста через реку Лену в Якутии будет неэффективным. Такое мнение озвучил на пресс-конференции 6 февраля полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Он не видит достаточных оснований, чтобы вкладывать деньги в этот проект, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Мы должны считать, сколько транспорта пройдёт, через какое количество времени вложенные в мост деньги окупятся. С этой точки зрения я пока не вижу сбалансированного технико-экономического обоснования строительства моста. Как только увижу и соглашусь с ним, буду этот проект поддерживать», — обещал полпред.

Юрий Трутнев также подчеркнул, что по его мнению, каждый рубль бюджетных средств может тратиться только тогда, когда он эффективен.

«У нас нет бесконечного количества ресурсов, много надо построить ещё мостов и дорог на Дальнем Востоке и на других территориях России», — констатировал полпред.

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Как сообщало ИА REGNUM, о том, что прежде, чем возводить мост через Лену, нужно просчитать прогнозируемый эффект от его функционирования, заявил в декабре 2018 года президент России Владимир Путин.

«Стоимость этого моста очень большая, это дорогой проект. Надо посмотреть: он упрётся просто в город и всё, или есть возможность развития региона в целом на другом берегу реки Лена, развития экономики, инфраструктуры, выход на какие-то месторождения. Вот что надо решить. Надо сопоставить расходы и конечный результат для экономики региона в целом. Если коллеги между собой на уровне Минтранса, Минэкономики договорятся, то мы, конечно, этот проект реализуем», — обещал глава государства.

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Напомним, стоимость возведения мостового перехода через реку Лену в Якутии оценивается в 70−80 млрд рублей. Ожидается, что мост соединит железную дорогу, речной и авиационный транспорт, а также позволит увеличить грузоперевозки в регионе, в том числе существенно облегчит транспортировку добываемых в Якутии полезных ископаемых. Кроме того, отпадёт необходимость для жителей республики переправляться в её столицу на пароме или судах на воздушной подушке.