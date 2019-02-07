Четверг, 7 Февраля 2019 года
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Agence France-Presse расстроило Киев картой с российским Крымом

Политика

Посольство Украины во Франции потребовало от Agence France-Presse быть бдительнее

Киев, 7 февраля 2019, 05:08 — REGNUM  Из-за карты с Крымом украинское посольство во Франции потребовало от Agence France-Presse быть бдительнее, передает ТСН.

Недовольство украинцев вызвало размещение агентством в Twitter карты, на которой Крым был справедливо обозначен как российская территория. Украинское ведомство направило агентству обращение о том, чтобы больше такого не было и о том, что «надо принять меры для исправления ситуации».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине ноября выяснилось, что в осеннем отчете МВФ о региональной экономике Европы показатели Крыма фигурировали как российские, хотя на Западе формально признают полуостров украинским.

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