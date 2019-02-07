Agence France-Presse расстроило Киев картой с российским Крымом

Киев, , 05:08 — REGNUM Из-за карты с Крымом украинское посольство во Франции потребовало от Agence France-Presse быть бдительнее, передает ТСН.

Недовольство украинцев вызвало размещение агентством в Twitter карты, на которой Крым был справедливо обозначен как российская территория. Украинское ведомство направило агентству обращение о том, чтобы больше такого не было и о том, что «надо принять меры для исправления ситуации».

Читайте также: Заседание в Раде прошло на фоне карты Украины без Крыма

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине ноября выяснилось, что в осеннем отчете МВФ о региональной экономике Европы показатели Крыма фигурировали как российские, хотя на Западе формально признают полуостров украинским.

Читайте подробнее: МВФ посчитал показатели Крыма как российские

Читайте ранее в этом сюжете: Генпрокуратура проверит карты Apple на соответствие Конституции РФ