Asia Times: Поддержка Венесуэлы может дорого обойтись России

Максим Исаев, , 07:15 — REGNUM

В момент, когда Венесуэла оказалась на грани пропасти, президент страны Николас Мадуро все ещё может рассчитывать на поддержку со стороны президента России Владимира Путина в рамках борьбы против Соединённых Штатов и большей части западного мира, пишет Джованни Пиньи в статье для издания Asia Times.

В то время как США и ряд западных демократий встали на сторону лидера оппозиции и самопровозглашенного временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо, Москва продолжает поддерживать своего старого союзника Мадуро. Поддержка со стороны Москвы обусловлена экономическими и геополитическими причинами.

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В последние два десятилетия Россия выступала в качестве основного источника финансовой поддержки разрушающейся экономики Венесуэлы. Это означает, что в случае падения правительства Мадуро Россия может потерять свои многомиллиардные инвестиции, а также одну из ключевых геополитических точек опоры на американском континенте.

После обострения политического кризиса в Венесуэле в январе 2019 года Москва подтвердила свою поддержку правительства Мадуро, заявив, что признание Вашингтоном Гуайдо в качестве временного президента является очередным примером вмешательства США во внутренние дела суверенной нации. В МИД России отметили, что бесцеремонные действия Вашингтона являются демонстрацией его полного игнорирования норм и принципов международного права.

Россия и Китай являются основными кредиторами Венесуэлы. За последние несколько лет на фоне растущей гиперинфляции, санкций США и падения цен на нефть правительство Мадуро стало еще больше зависеть от финансовой помощи со стороны Москвы. По оценкам Reuters, с 2006 года Россия предложила Венесуэле не менее $17 млрд в виде займов и кредитных линий. Венесуэла выплачивает часть своего долга за счет предоставления России доступа к своим нефтяным запасам, которые считаются крупнейшими в мире.

По данным Reuters, по состоянию на 2017 год Россия контролировала 13% экспорта сырой нефти из Венесуэлы. По мнению некоторых экспертов, «Роснефть» использует трудности, с которыми столкнулась Венесуэлы, для заключения сделок, которые окажутся очень выгодными в долгосрочной перспективе. Компания «Роснефть» предоставила национальной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA кредиты в размере шести миллиардов долларов. «Роснефть» также приобрела долю в пяти нефтяных проектах Венесуэлы, одновременно выступив в качестве посредника на мировых рынках, продавая венесуэльскую нефть клиентам по всему миру.

Однако российские инвестиции в Венесуэлу, кажется, приносят мало прибыли. В 2017 году обе страны согласились реструктурировать долг Венесуэлы на сумму более трёх миллиардов долларов США, условия погашения перенесли на 2027 год. Экономика осажденной страны находится на грани краха, ее нефтяной сектор, на который приходится более 90% национальных экспортных доходов, также переживает сложные времена. В 2018 году уровень добычи нефти упал на 37% по сравнению с 2017 годом. Итак, Мадуро изо всех сил пытается погасить кредиты. В 2018 году главе «Роснефти» Игорю Сечину даже пришлось лететь в Каракас, чтобы обсудить с венесуэльским лидером причины задержек в поставках нефти. Беспокойство России по поводу краха экономики Венесуэлы вполне ощутимо. В октябре 2018 года делегация высокопоставленных российских чиновников вылетела в Каракас, чтобы посоветовать правительству, как преодолеть кризис.

Кроме того, существуют геополитические причины, обуславливающие поддержку Мадуро со стороны России. Вместе с Эквадором, Боливией и Кубой правительство Мадуро является ключевым союзником России на американском континенте. Этот альянс, по сути, является наследием времен «холодной войны», восходящим к тому времени, когда Москва активно поддерживала антиамериканские правительства в Латинской Америке, включая правительство бывшего кубинского лидера Фиделя Кастро и режим сандинистов в Никарагуа. Взамен Венесуэла поддерживает позицию России в международных спорах. Во время конфликта в Южной Осетии в 2008 году Венесуэла была в числе немногих государств, признавших поддерживаемые Россией Абхазию и Южную Осетию.

На стратегическом фронте Россия предоставляет Венесуэле многомиллиардные кредиты для покупки российского тяжелого вооружения, включая истребители, танки Т-72 и системы ПВО С-300. Взамен Мадуро предлагает России платформу для демонстрации своей военной мощи прямо на «заднем дворе» США. В конце 2018 года российские стратегические бомбардировщики Ту-160, способные нести ядерное оружие, прибыли в Каракас для участия в совместных учениях.

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Похоже, реальные возможности России повлиять на исход кризиса весьма ограничены. После объявления в США нового нефтяного эмбарго в отношении PDVSA, правительство Мадуро оказалось отрезанным от основного источника доходов. Эксперты отмечают, что судьба Венесуэлы теперь зависит от военных, а именно от того, сохранят ли они лояльность Мадуро или нет.

Маловероятно, что любой из возможных вариантов устроит Россию. Если Гуайдо придёт к власти, Россия потеряет своего главного союзника в регионе. Если Мадуро удастся удержать власть, Москва сможет сохранить свою геополитическую точку опоры, но ей придется заплатить высокую экономическую цену.