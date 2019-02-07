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Вертолеты Ка-62 получат новые комплексы связи в 2020 году

Политика

Комплекс С-404 обеспечит вертолетам непрерывную связь с наземными пунктами управления и постоянный прием сигналов на аварийной частоте

Вертолеты Ка-62 получат новые комплексы связи в 2020 году
Doomych
Вертолёт Ка-62

Москва, 7 февраля 2019, 04:50 — REGNUM  Многоцелевые российские вертолеты Ка-62 планируют оснащать комплексами связи нового поколения С-404 с 2020 года, сообщает пресс-служба холдинга «Росэлектроника».

Сообщается, что одно из подразделений «Росэлектроники» — НПП «Полет» планирует начать поставки комплекса связи С-404 для вертолетов Ка-62 с 2020 года. Этот комплекс позволит обеспечить вертолетам непрерывную связь с наземными пунктами управления и постоянный прием сигналов на аварийной частоте.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года вертолет Ка-62 совершил первый полет за пределами испытательного полигона. Тогда вертолет прибыл на территорию кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. С новым вертолетом могли ознакомиться участники и гости Восточного экономического форума — 2018.

Читайте ранее в этом сюжете: Российский вертолет Ка-62 совершил первый полет

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Авиастроение
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