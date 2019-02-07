Столтенберг: ЕС не стоит и помышлять о конкуренции с НАТО

Берлин, , 04:33 — REGNUM Действия Европейского союза без оглядки на НАТО недопустимы, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, сообщает Funke.

«Я верю в ЕС, но не как в альтернативу НАТО», — сказал Столтенберг, добавив, что Брюссель не должен пытаться конкурировать с альянсом.

Генсек НАТО объяснил, что большую часть расходов альянса теперь, после выходы Великобритании из состава ЕС, несут страны, не входящие в Евросоюз. На их плечи легло 80% всех расходов на деятельность НАТО.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 февраля Столтенберг заявил, что «в мире становится всё опаснее», поэтому Германии пора увеличить расходы на оборону. Кроме того, стало известно, что Берлин обещал Вашингтону нарастить затраты на оборону.

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