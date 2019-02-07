Куликов: Порошенко бесится, что нет единого кандидата от Юго-Востока

Москва, , 04:30 — REGNUM Отсутствие кандидата на выборах президента Украины от Юго-Востока Украины не позволяет легитимировать власть действующего президента Петра Порошенко, заявил политолог Дмитрий Куликов в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1»

"Если бы был единый кандидат от Юго-Востока Украины в этой системе тотально чужой власти, произошла бы легитимация Порошенко. Российская Федерация оказалась бы в сложной ситуации. А так, нет кандидатов… и легитимировать во втором туре никто не будет Порошенко. И Порошенко в бешенстве от этого», — заявил эксперт.

По его словам, исторический процесс гораздо сильнее по своей сути, чем рассуждения украинских политиков, а сам этот процесс, как и будущее Украины находится в руках республик Донбасса, и это будущее — без Галичины и Закарпатья после того, что произошло в последние годы.

Напомним, что выборы президента Украины намечены на 31 марта 2019 года. На фоне предвыборных процессов на Украине председатель политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медвечук выступил за предоставление автономии Донбассу, в результате чего против него было заведено уголовное дело по обвинению в госизмене. Он также заявил об угрозах убийством в отношение него.

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