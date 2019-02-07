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Стало известно о готовности Трампа к уступкам Пхеньяну

Политика

Условием к уступкам могут стать гарантии демонтажа властями Северной Кореи ядерного центра в Йонбёне

Стало известно о готовности Трампа к уступкам Пхеньяну
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп и Ким Чен Ын

Вашингтон, 7 февраля 2019, 04:16 — REGNUM  Определенные уступки готово сделать американское руководство в адрес Северной Кореи, пишет Asahi Shimbun.

Японское издание утверждает, что, по его сведениям, на предстоящей в конце февраля встрече американский президент Дональд Трамп, в зависимости от линии лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, может предложить ряд послаблений для Пхеньяна.

Условиям к уступкам могут стать гарантии демонтажа властями Северной Кореи ядерного центра в Йонбёне и ликвидация потенциально опасных для Вашингтона межконтинентальных баллистических ракет.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп заявил, что определился с местом и датой встречи с Кимом: 27−28 февраля, Вьетнам.

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Встреча Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном
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