Выборы на Украине пройдут «под присмотром» РФ

Вена, , 03:59 — REGNUM Два гражданина РФ включены ОБСЕ в число наблюдателей за президентскими выборами на Украине, сообщает «Укринформ».

ОБСЕ направило в украинский МИД соответствующее уведомление, о чем и сообщил заместитель главы ведомства Сергей Кислица.

«В заявку, которая была передана в электронном виде (то есть мы не имеем оригиналов этой заявки), включены два долгосрочных наблюдателя от Российской Федерации», — сказал Кислица.

Он уточнил, что наблюдатели — две молодые женщины, российских мужчин не пустили бы. Поэтому, отмечает дипломат, «они сознательно подали двух молодых женщин: одна 1990 года рождения, другая — 1985 года».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 февраля украинский президент Петр Порошенко заявил, что прикажет пограничной службе не пускать из России наблюдателей за выборами президента. Главу государства украинцы будут 31 марта.

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