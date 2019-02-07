Четверг, 7 Февраля 2019 года
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Парламент Греции вынесет решение по вступлению Македонии в НАТО

Политика

Голосование состоится 8 февраля

Афины , 7 февраля 2019, 04:01 — REGNUM  Протокол о вступлении Македонии в НАТО поступил в парламент Греции для обсуждения и ратификации, сообщает газета «Нафтемборики».

Сообщается, что дебаты по протоколу пройдут в греческом парламентском комитете по национальной обороне и иностранным делам. Они начнутся 7 февраля в 14:00 (15:00 по московскому времени). Голосование пройдет в парламенте 9 февраля. Правительство Греции уверено, что протокол о вступлении Македонии в НАТО получит поддержку не менее 151 депутата из 300, представленных в парламенте.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля представители 29 стран — членов Североатлантического альянса ратифицировали соглашение о вступлении Македонии в НАТО. По словам генсека альянса Йенса Столтенберга, двери НАТО открыты для всех стран, которые «придерживаются ценностей демократии».

Читайте ранее в этом сюжете: Страны НАТО поддержали вступление Македонии в альянс

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Вступление Македонии в НАТО и Европейский союз
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