Парламент Греции вынесет решение по вступлению Македонии в НАТО

Афины , , 04:01 — REGNUM Протокол о вступлении Македонии в НАТО поступил в парламент Греции для обсуждения и ратификации, сообщает газета «Нафтемборики».

Сообщается, что дебаты по протоколу пройдут в греческом парламентском комитете по национальной обороне и иностранным делам. Они начнутся 7 февраля в 14:00 (15:00 по московскому времени). Голосование пройдет в парламенте 9 февраля. Правительство Греции уверено, что протокол о вступлении Македонии в НАТО получит поддержку не менее 151 депутата из 300, представленных в парламенте.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля представители 29 стран — членов Североатлантического альянса ратифицировали соглашение о вступлении Македонии в НАТО. По словам генсека альянса Йенса Столтенберга, двери НАТО открыты для всех стран, которые «придерживаются ценностей демократии».

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