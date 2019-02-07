Киев недоволен, что YouTube «не так» освещает события в Крыму

Киев, , 03:38 — REGNUM Россия использует YouTube, чтобы исказить картину происходящего в Крыму, заявляет Министерство информационной политики Украины.

«В последние годы РФ использует правила сообщества YouTube с целью удаления информации, освещающей реальную ситуацию в оккупированном Крыму», — сообщили в пресс-службе украинского ведомства.

Министерство также обвинило Россию в преследовании граждан Украины и в попытке ограничить свободу слова при помощи YouTube. Поводом к этим обвинениям, сообщает ведомство, стало обращение в министерство ИА «Центр журналистских расследований».

Агентство утверждает, что его видео на YouTube может быть заблокирован Роскомнадзором. Посвящен материал «незаконному задержанию крымского правозащитника Эмира Усеина-Куку».

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