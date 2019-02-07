Четверг, 7 Февраля 2019 года
03:39:45 МСК

Киев недоволен, что YouTube «не так» освещает события в Крыму

Политика

Россию обвинили в ограничении свободы слова

Киев, 7 февраля 2019, 03:38 — REGNUM  Россия использует YouTube, чтобы исказить картину происходящего в Крыму, заявляет Министерство информационной политики Украины.

«В последние годы РФ использует правила сообщества YouTube с целью удаления информации, освещающей реальную ситуацию в оккупированном Крыму», — сообщили в пресс-службе украинского ведомства.

Министерство также обвинило Россию в преследовании граждан Украины и в попытке ограничить свободу слова при помощи YouTube. Поводом к этим обвинениям, сообщает ведомство, стало обращение в министерство ИА «Центр журналистских расследований».

Агентство утверждает, что его видео на YouTube может быть заблокирован Роскомнадзором. Посвящен материал «незаконному задержанию крымского правозащитника Эмира Усеина-Куку».

Читайте ранее в этом сюжете: Телеведущей Ивлеевой из-за Крыма закрыли въезд на Украину

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Информационная война против России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить