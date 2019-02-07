Мэй ждет гарантий от Евросоюза по вопросу границы с Ирландией

Лондон, , 03:42 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попробует добиться от руководства Евросоюза юридических гарантий по статусу границы между Соединенным Королевством и Республикой Ирландия, сообщает пресс-служба британского правительства.

По словам пресс-службы, Мэй намерена на переговорах с Брюсселем получить гарантии того, что Северная Ирландия, которая является частью Великобритании, будет пребывать в составе таможенного союза ЕС после Brexit лишь временно.

Отмечается, что Мэй предполагает разные пути решения этого вопроса, однако эти гарантии должны быть заключены юридически путем внесения изменений в итоговое соглашение с Брюсселем по выходу Великобритании из ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, в то же время британское правительство рассматривает вариант переноса даты выхода страны из Евросоюза на восемь недель — до 24 мая. Лидер консерваторов в британском парламенте Джулиан Смит уже высказал предположение, что голосование по соглашению о Brexit придется перенести на более поздний срок — на конец февраля.

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