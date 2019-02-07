NBC: Трамп не верит донесениям американской разведки

Вашингтон, , 03:36 — REGNUM Президент США Дональд Трамп редко читает ежедневные сводки ЦРУ и сомневается в их достоверности, сообщает телеканал NBC со ссылкой на осведомленные источники.

Телеканал в качестве доказательства приводит попавший в СМИ график президента США. Согласно этому документу, Трамп за прошедшие три месяца прослушал 17 брифингов разведки, которые проводят представители спецслужб для американского президента. Телеканал подчеркивает, что это количество вполне сопоставимо с числом брифингов, которые за такой же срок прослушали двое предыдущих президентов США.

Однако телеканал утверждает, что Трамп не читает на регулярной основе донесения разведслужб, которые ему предоставляют ежедневно. По словам источников, Трамп неоднократно выражал сомнения в достоверности предоставляемых ему сведений. В таком случае, отмечают источники, он требует неопровержимых доказательств.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял в интервью, что не всегда согласен с позицией американских спецслужб. По его словам, США вторглись в Ирак из-за недостоверной информации, предоставленной американской разведкой.