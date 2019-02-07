Четверг, 7 Февраля 2019 года
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США хотят продать Индии средства против ракет с инфракрасным наведением

Политика

Госдеп уже одобрил контракт

Вашингтон, 7 февраля 2019, 02:41 — REGNUM  Средства для противодействия ракетам с инфракрасным наведением собирается продать американская сторона Индии, сообщает профильное ведомство, входящее в структуру Пентагона.

Уточняется, что Вашингтон готов поставить в Индию два комплекса по противодействию ракетам с инфракрасным наведением, предназначенных для летательных аппаратов. Вместе с комплексами на продажу идут сопутствующие военная техника и оборудование.

Госдеп уже одобрил контракт, сумма которого составляет $190 млн. Соответствующая информация уже поступила в американский конгресс, который по истечении месяца или одобрит сделку или заблокирует ее.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 февраля стало известно, что индийское правительство одобрило покупку у Вашингтона 73 тыс. штурмовых винтовок компании «SIG Sauer».

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