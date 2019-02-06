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Под Самарой подняты по тревоге две мотострелковые бригады

Политика

Во 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) начинаются тактические учения

Самара, 6 февраля 2019, 23:46 — REGNUM  Четыре тысячи солдат и офицеров двух мотострелковых бригад 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) подняты по тревоге в Самарской области, сообщает 6 февраля пресс-служба округа.

Уточняется, что мотострелковые бригады будут участвовать в двустороннем тактическом учении на Рощинском полигоне, запланированном на 7−8 февраля.

Выполнение учебно-боевых задач будет обеспечивать бригада материально-технического обеспечения ЦВО, подразделения которой будут временно приданы обеим мотострелковым бригадам.

Кроме того, пресс-служба сообщает, что в этих учениях будет участвовать армейская авиация.

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Военные учения
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