Армения в ожидании российско-грузинского коридора

Ереван, , 23:44 — REGNUM В эти дни в Швейцарии российско-грузинская комиссия должна решить, когда швейцарская частная компания SGS начнет свои работы по таможенному мониторингу грузов.

Ещё в 2011 году Россия и Грузия, между которыми нет дипломатических отношений, договорились о создании трёх таможенных пунктов, два из которых должны быть размещены на территории Абхазии и Южной Осетии.

Это соглашение важно и для армянской стороны: сегодня единственная сухопутная дорога, связывающая Армению с Россией, проходит через КПП «Верхний Ларс», который периодический бывает закрыт из-за погодных условий. Если начнут действовать две новые дороги, то они значительно облегчат российско-армянскую торгово-экономическую коммуникацию.

Накануне МИД Швейцарии распространил специальное сообщение, в котором говорится, что Москва и Тбилиси завершили все необходимые процедуры для практической реализации соглашения 2011 года. Основная проблема заключалась в термине «таможенный», поскольку два контрольно-пропускных пункта должны быть размещены на территории Абхазии и Южной Осетии, а Грузия не хотела, чтобы в соглашении был термин «таможенные пункты Абхазии и Южной Осетии».

Россия, однако, настаивала на том, что на самом деле соглашение заключается между тремя государствами: в первом случае — между Грузией, Россией и Абхазией, во втором случае — между Грузией, Россией и Южной Осетией.

Соглашение допускает использование территорий Абхазии и Южной Осетии для торговли и транзита товаров, но, как написал «Коммерсантъ», на самом деле это не означает, что через республики, признанные Россией независимыми, но считающиеся Грузией оккупированными, уже завтра пойдут грузы.

Интересно, что на переговорах российская сторона в лице замминистра иностранных дел Григория Карасина, который был основным переговорщиком по этому вопросу с российской стороны, периодически заявляла, что эти новые КПП и новые дороги важны также для Армении. Об этом Карасин сказал, в частности, в интервью «Коммерсанту» 25 января.

По мнению эксперта в области энергетической безопасности Ваге Давтянa, для появления у Москвы реального интереса к транспортным коридорам через Абхазию и Южную Осетию необходимо обеспечить их выход на Иран и остальные страны Залива.

«Существенный сдвиг в ведущихся с 2011-го между Россией, Грузией и швейцарской компанией SGS переговорах, конечно, дает надежду на обретение Арменией возможности использования весьма важных с точки зрения транспортно-логистической диверсификации коридоров. При этом, данные договоренности больше укладываются в геополитическую чем экономическую логику, поскольку Россия участвует в данных переговорах с целью достичь, наконец, членства в ВТО. В целом, Москва оценивает окончательную имплементацию данного проекта достаточно скептически», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, учитывая реализацию дублирующего железнодорожного проекта через Азербайджан с участием России и Ирана, само продолжение существующей ситуации является для Армении существенным вызовом.

«И на мой взгляд, в этом свете, Еревану следует привнести в «коридорную повестку» переговоров между Россией и Грузией собственную лепту в виде идеи о продолжении коридоров дальше на юг с целью придания последним транзитного значения. Мне кажется, что подобный проект откроет реализации соглашений между Москвой и Тбилиси дополнительные перспективы», — заявил Давтян.