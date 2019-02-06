ООН просит «не политизировать» вопрос гуманитарной помощи Венесуэле

Нью-Йорк, США, , 23:38 — REGNUM ООН призывает США и другие страны, вовлеченные в политический конфликт в Венесуэле, отказаться от политизации вопросов гуманитарной помощи, 6 февраля передает агентство Reuters.

«Важно, чтобы гуманитарная помощь была не политизирована и чтобы то, когда и как будет использоваться гуманитарная помощь, определялось потребностями людей», — заявил пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик.

Представитель ООН отметил, что вопросы гуманитарной помощи «должны быть независимыми от политических, военных или иных целей».

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