В Ливии армия маршала Хафтара заняла крупнейшее месторождение нефти

Триполи, , 23:20 — REGNUM Вооруженные силы Ливии, подконтрольные маршалу Халифе Хафтару, без боя заняли крупнейшее нефтяное месторождение в стране. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщил журналистам официальный представитель армии Хафтара Ахмед аль-Мисмари.

Речь идет о месторождении Шарара, которое расположено в пустыне Марзук на юго — западе Ливии, в 700 км к югу от Триполи.

Аль-Мисмари рассказал, что никакой необходимости в боевых действиях не было, так как на месторождении оставались «простые ливийцы», которым было поручено охранять его.

«Однако им перестали платить зарплаты, чтобы они оставили свои посты, а на их место пришли террористические группировки», — пояснил представитель армии Хафтара.

Примечательно, что ранее к этому важному месторождению были отправлены войска верные главе правительства национального согласия Ливии Файезу Сараджу. Однако силы маршала Хафтара их опередили.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ливии царит двоевластие. На востоке страны находится избранный парламент, который поддерживается Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, которая в свою очередь, ведет затяжную борьбу с боевиками. На западе страны в Триполи сидит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.

При этом обе силы в достаточной степени контролируют лишь прибрежную полосу на севере страны, а в обширных южных пустынных районах царит хаос.