Один сирийский военный погиб от обстрела из зоны «Идлиб»

Дамаск, , 22:55 — REGNUM Сирийские незаконные вооруженные формирования, остающиеся в зоне «Идлиб», обстреляли поселение в провинции Алеппо, убив сирийского военного и ранив еще одного военнослужащего САА, сообщил 6 февраля журналистам начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

Начальник Центра подчеркнул, что боевики продолжают нарушать режим прекращения огня. За минувшие сутки они обстреляли населенный пункт Захра в сирийской провинции Алеппо, в результате чего один сирийский военный погиб, а еще один получил ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, военная операция по уничтожению непримиримых боевиков в зоне «Идлиб» была отложена по просьбе президента Турции.

Читайте ранее в этом сюжете: В сирийском Африне идут ожесточенные бои между исламистами