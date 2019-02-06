Среда, 6 Февраля 2019 года
22:40:48 МСК

Следующий раунд межафганских преговоров состоится в Катаре

Политика

В Москве завершилась конференция по урегулированию в Афганистане

Кабул, 6 февраля 2019, 22:40 — REGNUM  Стороны, участвовавшие в межафганской конференции в Москве, договорились о следующей встрече в столице Катара, сообщает 6 февраля ТАСС.

«Все стороны, участвовавшие в конференции в Москве, договорились провести следующую встречу по мирному урегулированию в Дохе», — цитирует ТАСС заявление участников межафганских переговоров.

Напомним, центральными вопросами конференции стали переговоры между США и талибами, а также сроки вывода американских военных из Афганистана.

На этом фоне госдеп США сделал 6 февраля заявление о том, что сокращения американского военного присутствия в Афганистане Вашингтон никому не обещал.

Читайте ранее в этом сюжете: Талибы* требуют определить сроки вывода войск США из Афганистана

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Афганский фактор
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить