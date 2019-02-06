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Генсек ООН приветствовал заключение мирного договора в ЦАР

Политика

Антониу Гутерреш призвал страны региона и международные организации поддержать усилия властей ЦАР по достижению мира в стране

Вашингтон, 6 февраля 2019, 21:58 — REGNUM  Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поздравил Центрально-Африканскую Республику с успешным завершением переговоров и заключением мирного договора между правительством страны и вооружёнными группировками. Об этом 6 февраля сообщил журналистам официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

По его словам, генсек ООН также дал высокую оценку ведущей роли Африканского союза в переговорах. Он призвал все заинтересованные стороны выполнить свои обязательства в обозначенные сроки.

Сообщается, что ООН сохраняет приверженность оказанию помощи Центрально-Африканской Республике и ожидает, что соседние страны, региональные организации и международные партнёры поддержат усилия властей ЦАР по достижению долгосрочного мира и стабильности в стране.

Напомним, ранее правительство Центрально-Африканской Республики подписало мирное соглашение с повстанческими группировкам, которое должно положить конец многолетнему конфликту в стране.

Читайте ранее в этом сюжете: Правительство ЦАР и вооруженные группировки подписали мирный договор

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