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Правительство ЦАР и вооруженные группировки подписали мирный договор

Политика

С декабря 2016 года в стране происходили вооруженные столкновения между исламистами и христианами

Банги, 6 февраля 2019, 21:49 — REGNUM  Президент Центральноафриканской Республики Туадера Фостен-Арканж и делегаты 14 вооруженных группировок подписали мирное соглашение, сообщает 6 февраля РИА Новости со ссылкой на комиссара Африканского союза по вопросам мира и безопасности Смаила Шерги.

Ранее сообщалось, что главным условием этого соглашения является прекращение нападений на гражданское население.

«Все закончено. Мы подписали его в Банги», — цитирует агентство заявление Шерги.

При этом Смаил Шерги выразил благодарность России за ее роль в достижении этого соглашения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент ЦАР и вооруженные группировки этой страны на переговорах в Хартуме согласовали условия мирного соглашения.

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