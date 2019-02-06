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Талибы* требуют определить сроки вывода войск США из Афганистана

Политика

*Талибан — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Талибы* требуют определить сроки вывода войск США из Афганистана
DVIDSHUB
Американские солдаты

Кабул, 6 февраля 2019, 21:31 — REGNUM  Сроки вывода войск США из Афганистана до сих пор не определены, заявил 6 февраля журналистам глава делегации талибов на межафганских переговорах в Москве Шер Мохаммад Аббас Станикзай.

По его словам, сроки вывода контингентов США из Афганистана обсуждаются на переговорах, но конкретных решений не выработано.

Решения по срокам вывода американских войск из Афганистана пока нет, заявил глава делегации талибов на межафганских переговорах в Москве Шер Мохаммад Аббас Станикзай.

«Американские силы должны уйти как можно скорее, сроки пока не определены, нет договоренностей, мы ведём переговоры», — сказал Шер Мохаммад Аббас Станикзай.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители талибов заявили, что вывод американских войск станет для них сигналом для активного обсуждения афганского политического урегулирования.

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