Фарадж ответил Туску, пожелавшему инициаторам Brexit гореть в аду

Лондон, , 21:23 — REGNUM Британский политик и один из главных сторонников выхода Великобритании Найджел Фарадж ответил на заявления Дональда Туска о «специальном месте в аду» для инициаторов Brexit, 6 февраля передает агентство Reuters.

«После Brexit мы будем свободны от неизбираемых, высокомерных грубиянов, таких как вы, и будем управлять нашей собственной страной. Для меня это звучит больше как рай», — заявил Фарадж в «Твиттере».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что для инициаторов Brexit должно быть «специальное место в аду».

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