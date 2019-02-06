Среда, 6 Февраля 2019 года
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Армия Хафтара захватила месторождение Эль-Шарара на юге Ливии

Политика

ЛНА ведет операцию по «освобождению юга» Ливии c 15 января

Армия Хафтара захватила месторождение Эль-Шарара на юге Ливии
ptra
Нефть

Бенгази, Ливия, 6 февраля 2019, 20:52 — REGNUM  «Ливийская национальная армия» (ЛНА) генерала Халифы Хафтара отбила у исламистов нефтяное поле Эль-Шарара на юге Ливии, 6 февраля передает агентство Reuters.

В Национальной нефтяной корпорации Ливии (NOC) пока не комментируют информацию захвате войсками Хафтара одного из крупнейших нефтяных месторождений юга страны.

ЛНА ведет операцию по «освобождению юга» Ливии c 15 января. Поводом к началу операции стал захват местными исламистами крупных нефтяных месторождений.

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