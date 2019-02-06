Власти Косово объявили о разрыве контактов с миссией ООН

Приштина, , 20:40 — REGNUM Премьер-министр Косово Рамуш Харадинай заявил о разрыве контактов между властями в Приштине и миссией ООН в крае (UNMIK), передаёт 6 февраля «Радио и телевидение Косово».

Как сообщается, Харадинай обвинил сотрудников миссии в предоставлении своему руководству недостоверной информации, которая не отражает истинного положения дел в Косово.

Данное заявление стало реакцией на доклад генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, в котором введённые косовскими властями 100-процентные пошлины на товары из Сербии и Герцеговины были названы самой серьёзной проблемой для отношений между Приштиной и Белградом.

Как заявил Харадинай, главной причиной напряжённости является отсутствие договора о взаимном признании между Сербией и Косово.

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Напомним, в ноябре правительство Косово ввело пошлины в размере 100% на все товары, импортируемые из Сербии и Боснии и Герцеговины. При этом власти в Приштине потребовали от Сербии маркировать поставляемые в Косово товары «официальным и конституционным лейблом Республики Косово», что невозможно для Белграда, не признающего односторонне провозглашённую независимость края.

Действия косовского руководства привели к приостановке переговоров между Белградом и Приштиной по нормализации отношений под эгидой Евросоюза, а правительство Косово оказалось на грани распада из-за разногласий по данному вопросу.

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