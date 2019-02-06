Медведчук заявил, что украинской власти не удастся его запугать

Киев, , 20:04 — REGNUM Председатель политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что у украинской власти не получится его запугать и он не будет покидать страну в разгар внутриполитической борьбы. Об этом Медведчук заявил сегодня, 6 февраля, по телемосту в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Медведчук выдвинул план по урегулированию конфликта в Донбассе, который предполагает создание Донбасской автономии в составе Украины. После этого в отношении Медведчука Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело по статье о государственной измене.

Ранее сегодня экс-президент Украины Виктор Янукович на пресс-конференции заявил, что у него есть информация об угрозах расправы в адрес Медведчука. Янукович сказал, что на Украине создана группа из 12 человек, которая готовит ликвидацию Медведчука.

Сам Медведчук заявил, что он не боится угроз и останется на Украине.

«Я нахожусь постоянно в Киеве. Здесь находится моя семья, которая тоже находится под угрозой. Но, повторю, то, что пытаются сделать — запугать или сделать так, чтобы я или остановился, или уехал, — у них не получится», — сказал политик.

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